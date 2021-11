Hasselt

Bij de politie is vrijdag rond 2.30 uur een melding van een inbraak in de Dokter Willemsstraat binnengekomen. Inbrekers probeerden er een deur van een pand te forceren maar sloegen op de vlucht toen ze ontdekt werden. Rond 9 uur werd in de Aldestraat - ook hartje Hasselt - een inbraak in een pand vastgesteld. Daar werd geld gestolen. mm