NMBS plaatst boekenruilkast in 42 stations

De NMBS heeft 42 treinstations uitgerust met een boekenruilkast. Dat gebeurde in het kader van ‘Leven in het station’. Het gaat om een kleine straatbibliotheek waar iedereen gratis boeken kan achterlaten en ontlenen, om zo voor iedereen de toegang tot cultuur te vergemakkelijken, zo luidt het in een mededeling van de spoorwegmaatschappij.

De kasten staan verspreid over het land: zo staat er onder meer een kast in Gent Sint-Pieters, Oostende, Antwerpen-Centraal, Mechelen, Vilvoorde, Brussel-Zuid, Tubeke, Moeskroen en Luik-Guillemins.

“Met deze boekenruilkasten in de stations worden de reizigers uitgenodigd een boek te lenen, het op hun gemak te lezen tijdens een of meer treinreizen, en het dan in een andere boekenkast achter te laten, bijvoorbeeld in het station waar ze naartoe zijn gereisd. Ze kunnen er tevens hun eigen boeken achterlaten om deze te delen met andere reizigers”, zegt de NMBS.

De NMBS schreeft voor het ontwerp de boekenruilkast een wedstrijd uit voor scholen. Het winnende ontwerp kwam van een team van derdejaarsleerlingen van de richting “industriële vormgeving” van de school Saint-Luc in Luik, dat de wedstrijd won na een stemronde op de sociale media. Het concept zet in op recycling door oude treinelementen te hergebruiken.