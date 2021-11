Jongeman (24) uit vliegtuig gezet omdat zijn rolstoel plots “te zwaar” is

Een vlucht van Engeland naar Spanje is voor een 24-jarige man in een grote teleurstelling geëindigd. Rolstoelgebruiker Brandon Aughton werd uit het vliegtuig gezet omdat zijn rolstoel te zwaar was om als bagage mee te gaan in het vliegtuig. Dat meldt Daily mail.

De man uit de Engelse stad Nottingham zou samen met zijn verzorger, Orla Hennessey (41), van East Midlands Airport naar Malaga vliegen met Ryanair. Maar de vlucht vertrok zonder Aughton, die een hersenverlamming heeft. Zijn rolstoel van 270 kilo was te zwaar en kon niet in het ruim worden geladen.

Zonder pardon

Nadat het paar al in het vliegtuig zat, kwam Swissport - een dienstenbedrijf voor de grondafhandeling op luchthavens - tot deze conclusie. De piloot kwam Aughton en Hennessey persoonlijk vertellen dat zij weer uit moesten stappen.

Aughton was boos en verdrietig. Hij had twee keer eerder gevlogen en nog nooit problemen gehad. “Brandon raakte overstuur. Het voelde alsof niemand ons wilde helpen”, zegt Hennessey tegen Daily Mail. “Het was de verantwoordelijkheid van Swissport om de rolstoel in het vliegtuig te zetten. Maar de juiste apparatuur was niet aanwezig. Vier medewerkers vertelden ons dat ze het niet konden optillen vanwege hun gezondheid en veiligheid. Ze hebben ons zonder pardon uit het vliegtuig geschopt, ook al hadden we een brief van Ryanair waarin stond dat de stoel niet te zwaar was en meegenomen kon worden.” Swissport beweert op zijn beurt dat ze verkeerd waren geïnformeerd.

Ongeschikte rolstoel

Aughton en Hennessey konden uiteindelijk de volgende dag, op dinsdag 12 oktober, laat in de avond met Ryanair naar Malaga vliegen voor zijn eerste vakantie sinds twee jaar. Maar hij moest het doen met een lichtere rolstoel die eigenlijk helemaal niet geschikt is. Dit was voor hem alsof “zijn benen werden afgenomen”, zegt Hennessey.

“Brandon wilde nog steeds op vakantie en een vakantiebureau voor gehandicapten slaagde erin om de volgende dag vluchten voor ons te regelen, maar we moesten een handmatige rolstoel meenemen. Deze is volkomen ongeschikt voor Brandons behoeften.”

Swissport bedroefd

Een woordvoerder van Swissport reageerde bij Daily mail. “We zijn bedroefd om de beweringen van deze klant te horen. We nemen onze verantwoordelijkheid jegens gehandicapte passagiers uiterst serieus en begrijpen hoe belangrijk het is dat het reizen voor alle passagiers soepel verloopt.”

Een woordvoerder van East Midlands Airport voegt toe: “Het spijt ons te vernemen dat de rolstoel van Brandon te zwaar werd geacht. Nadat we Brandon en zijn metgezel uit het vliegtuig hebben begeleid, werden we op de hoogte gebracht van het besluit om zijn rolstoel niet te accepteren. We hebben begrepen dat hij de volgende dag een vlucht kon boeken.”

Ook Ryanair reageerde intussen. “We hebben rechtstreeks contact opgenomen met deze klant en deze situatie is opgelost.”