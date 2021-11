Beringen

Een 58-jarige Beringenaar is vrijdagvoormiddag gewond geraakt bij een ongeval in Paal. Rond 9.30 uur werd hij op de Oude Barrier door de spiegel van een lichte vrachtwagen geraakt. De bestuurder van de vrachtwagen verklaarde dat hij de voetganger niet had gezien door de laagstaande zon. mm