Lionel Messi mist ook trip naar Bordeaux, eindelijk hoop op debuut Sergio Ramos

Messi werd donderdag overgevlogen naar een ziekenhuis in Madrid, vloog vrijdagochtend terug naar Parijs en zet zijn revalidatie verder in Frans hoofdstad. Het gaat vooral om hinder, er zou niets ernstigs aan de hand zijn, want Messi zal normaliter afreizen met de nationale ploeg van Argentinië.

De eerste interland tegen Uruguay (13/11) komt allicht nog te vroeg, maar tegen Brazilië (17/11) zou hij inzetbaar moeten zijn. “We hopen dat hij beschikbaar zal zijn voor de nationale ploeg en nadien kan spelen bij ons”, zei PSG-coach Mauricio Pochettino.

Die andere prestigetransfer van PSG, Sergio Ramos, is intussen een echt zorgenkind geworden. Ondanks zijn vorstelijk salaris speelde hij nog geen minuut voor zijn nieuwe club. Ook hij zal ontbreken in Bordeaux, maar er zou wel goed nieuws zijn. De Spaanse centrale verdediger die overkwam van Real Madrid, zou volgende week de groepstrainingen hervatten. Als alles goed gaat, zou hij dan op 20 november tegen Nantes zijn debuut kunnen maken.

Verder mist PSG ook nog centrale verdediger Presnel Kimpembe met een scheur in de adductoren van zijn linkerbeen. Frans bondscoach Didier Deschamps had afgelopen week aangegeven dat die misschien een beetje te veel wedstrijden had gespeeld bij PSG, maar Pochettino verdedigde zich door te stellen dat hij nooit druk zet om een speler te laten spelen. “Alles gebeurt in overleg met de medische staf.”(vdm)