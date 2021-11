Ongeval op parallelweg E314 stuurt avondspits in Houthalen in war

Houthalen-Helchteren

Een ongeval op de parallelweg van de E314 in Houthalen stuurt de avondspits in de war. Het ongeval gebeurde in de richting van Lummen. Een camper kwam er in de gracht terecht. De weg zou volledig versperd zijn door de takelwerken. Daarom is de oprit ook afgesloten. Het verkeerscentrum laat weten dat het ongeveer een half uur gaat duren voor de weg vrij is. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. mm