Brian Priske voor clash tegen Anderlecht: “Dat dit mogelijk mijn laatste match is, houdt me niet bezig”

Het is dezer dagen niet fijn om trainer van Antwerp te zijn. Nauwelijks een week na de bekeruitschakeling zit ook het Europese avontuur voor de Great Old er zo goed als op. Niet toevallig werd coach Brian Priske vrijdag overstelpt met vragen over zijn wankelende positie. “Van het bestuur heb ik niemand gehoord”, zei de Deen. “Mijn focus ligt op mijn spelers, bij wie ik het gevoel heb dat ze nog steeds honderd procent achter de trainer staan.”