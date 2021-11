Heeft het door blessures gehavende Herkol van Tony Heylen momenteel genoeg in huis om Schoonbeek-Beverst af te stoppen in zijn rush naar de periodetitel? “Ik heb vertrouwen in de jongens. Je kan altijd mentaliteit en inzet tonen, ook al is er meer kwaliteit aanwezig bij de tegenstander”, redeneert de coach van Herkol.