Hoe Limburgse bedrijven CO2-uitstoot willen verlagen

Genk

Limburgse bedrijven zijn steeds meer bezig met duurzaamheid. Uit de Polsslag Ondernemend Limburg, een bevraging van Unizo Limburg en VKW Limburg bleek dit jaar dat 19 procent van de Limburgse ondernemingen meer aandacht wil besteden aan de verkleining van hun ecologische voetafdruk. In 2014 was dat nog maar 3 procent. Wij vroegen aan vijf Limburgse bedrijven hoe zij dat in de praktijk omzetten.