Politie controleert dit weekend extra op Passenger Locator Form in Belgische luchthavens

De luchthavenpolitie zal op vrijdag, zaterdag en zondag in alle Belgische luchthavens controleren. “We verwachten veel terugkerende reizigers door het einde van de herfstvakantie”, zegt de woordvoerder van de federale politie. “Het is belangrijk dat er wordt gecheckt of de reizigers over een PLF beschikken.” Reizigers die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van 250 euro.

Reisorganisatie TUI reageert bezorgd op de aankondiging. “De controles riskeren lange wachttijden te veroorzaken en vervelende gevolgen te hebben voor wie het formulier niet bij heeft”, waarschuwt woordvoerder Piet Demeyere. De federale politie bevestigt dat er inderdaad wat hinder kan ontstaan, maar verzekert een vlotte afhandeling van de controleactie.