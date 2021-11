Is vitamine C echt een wondermiddel zoals iedereen denkt? En helpt het je gezond door de winter heen?

Vitamine C wordt over het algemeen beschouwd als dé vitamine om je immuunsysteem goed te soigneren tijdens de wintermaanden. Het klopt volgens Michael Sels, hoofddiëtist van het UZA, dat de stof voordelen biedt voor de gezondheid, maar een verkoudheid zal je er echt niet wonderbaarlijk snel mee genezen. Doe het vooral voor je algemene fitheid en niet enkel in de winter. “Vitamine C is niet seizoensgebonden, je hebt die vitamine het hele jaar door nodig”, klinkt het.