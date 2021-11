Mexicaanse bokser Saul ‘Canelo’ Alvarez staat voor historische kamp

Saul ‘Canelo’ Alvarez, een van de beste boksers van het moment, kan zaterdag een stukje geschiedenis schrijven. De 31-jarige Mexicaan is al wereldkampioen bij de WBA, WBC en WBO en geeft in Las Vegas de Amerikaan Caleb Plant, de kampioen van de IBF, partij om een eerste eengemaakte titel bij de suppermiddengewichten.

Tot nu hadden slechts vijf bokser de titels van de WBA, WBC, IBF en WBO tegelijkertijd in handen. Dat zijn de Oekraïner Oleksandr Usyk (halfzwaargewichten), momenteel kampioen van de WBA, WBC en WBO bij de zwaargewichten, en de Amerikanen Bernard Hopkins (middengewichten), Jermain Taylor (middengewichten), Terence Crawford (superlichtgewichten) en Josh Taylor (superlichtgewichten). “Ik wil absoluut de zesde worden”, vertelde Alvarez. “Dat zit al een tijdje in mijn hoofd.”

Alvarez heeft 56 zeges op zijn palmares, 38 keer won hij voor de limiet. Twee keer kampte hij onbeslist, zijn enige nederlaag leed hij in 2013 tegen Floyd Mayweather. De 29-jarige Plant, in 21 profkampen ongeslagen (12 zeges voor de limiet), is de underdog.