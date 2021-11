Roberto Martinez onder de indruk van Dante Vanzeir: “Fenomenaal wat hij bij Union doet dit seizoen”

LEES OOK.Bondscoach Roberto Martinez roept Dante Vanzeir en Wout Faes op bij de Rode Duivels, Divock Origi krijgt opnieuw zijn kans

“Dante Vanzeir schrijft met Union aan misschien wel het mooiste verhaal van het Belgische voetbal op dit moment”, zei Roberto Martinez over zijn nieuwe aanvaller. “Het is fenomenaal wat hij bij Union presteert. Op zijn 23ste is hij de representatie van het succesverhaal van Union en Felice Mazzu. Zijn aandeel is groot, hij scoorde al tien goals dit seizoen.”

Welke rol ziet de bondscoach dan weggelegd voor Vanzeir, die normaal best rendeert in een systeem met twee spitsen? “Hij is een mobiele spits die bijna altijd de diepte opzoekt. In het moderne voetbal zie je niet vaak spitsen die bijna nooit in de bal komen en altijd de ruimte opzoeken. In de eerste plaats verdient hij zijn kans bij de nationale ploeg. Hij kan zich nu aanpassen aan de omgeving hier en dan kunnen we kijken hoe we hem best gebruiken op het veld.”

© BELGA

“Origi speelt te weinig, maar is altijd beslissend”

Voor Vanzeir zal een basisplaats er nog niet inzitten, maar wie gaat de geblesseerde Lukaku en Batshuayi dan wel vervangen? De bondscoach lijkt daarvoor op Premier League-spitsen Christian Benteke en Divock Origi te rekenen. “Dit is een mooie kans voor Benteke, die altijd klaar is om te spelen. Wanneer hij op het veld staat, levert hij prestaties af”, begon Martinez de lofzang voor zijn spitsen. “Maar hetzelfde geldt voor Divock Origi. Hij speelt te weinig bij zijn club, maar dit seizoen is hij altijd beslissend wanneer hij mag meedoen. Het is ook interessant voor ons hoe hij hier zal presteren. Hij is nog altijd jong, maar de afgelopen jaren was het moeilijk voor hem omdat hij niet voldoende speelde met zijn club.”

© ISOPIX

Ook in het defensieve compartiment is er een nieuwe naam te speuren bij de Rode Duivels. Stade Reims-verdediger Wout Faes (ex-Anderlecht en Oostende) krijgt verrassend zijn kans. “Wout Faes heeft de laatste twee seizoenen op jonge leeftijd een leidersrol opgenomen in Frankrijk. Hij speelt er elke wedstrijd en maakt indruk” lichtte Martinez zijn keuze toe. “Sebastiaan Bornauw was nog twijfelachtig door een blessure en daarom is hij er niet bij.”

“Minder dan twaalf maanden voor het WK”

Liefst 29 spelers strijken volgende week neer in Tubeke, is dat echt nodig? “We zijn nu minder dan twaalf maanden voor het wereldkampioenschap in Qatar”, verklaarde Martinez. “Vanaf nu is elke wedstrijd al van groot belang in functie van dat toernooi.” De bondscoach wil duidelijk zo veel mogelijk van zijn spelers aan het werk zien vooraleer hij zijn definitieve selectie voor Qatar moet maken. Hoe dan ook zal de Spanjaard enkele lastige knopen moeten doorhakken als hij zijn selectie nog moet reduceren tot 26 (zoals op het EK) of 23 spelers.