Deze fashionista is volgens jullie de best geklede Limburger van de voorbije maand

We hebben een winnaar! Afgelopen week kon je via een poll op hbvl.be mee bepalen wie van vier kandidaten de titel van best geklede Limburger van oktober verdient. De nummer één wist 63 procent van de stemmen te veroveren, en mag voor 200 euro gaan shoppen.

Liesbeth Verlinden. — © Anja Blevi

Als er iemand is die weet hoe ze zich goed moet kleden, dan zou het professioneel kledingcoach Liesbeth Verlinden (42) wel moeten zijn. Klopt dus als een bus: de Paalse styliste met een voorliefde voor Belgische mode ging als een van de vier kandidaten met 63 procent van de stemmen lopen en is volgens onze lezers dus de best geklede Limburger van de maand. Lees hier alles over haar outfit. Ze wint een shoppingbon ter waarde van 200 euro van de stad Hasselt. Ook vier lezers die afgelopen week hun stem uitbrachten, worden uitgeloot en ontvangen een shoppingbon. Ze worden per mail gecontacteerd door onze redactie.

De poll is een vervolg op de populaire ‘streetstyle’-rubriek in ons weekendmagazine Billie, waarbij onze fotografen elke week een knappe outfit in het Limburgse straatbeeld spotten. Bekijk hier alle outfits uit onze streetstyle-rubriek.

