Jaarlijkse ploegenvoorstelling Genk VV

Rond 17 uur tekenden heel wat jonge spelers present. Eerst was er een fotoshoot van iedere reeks apart. De voetballers van de U6 tot en met de grote jongens van het eerste elftal passeerden voor de fotograaf. Alles werd in goede banen geleid door coördinator Lode Gabriels en bestuurslid Mieke Cops. Daarna was er dan het echte defilé op het kunstgrasveld onder massale belangstelling. Voor de grote foto genomen werd, waren er nog toespraken van Jan Geukens namens Genk VV, gevolgd door burgemeester Wim Dries en schepen van Sport Kathleen Parthoens. Na de ploegenvoorstelling maakte het eerste elftal zich klaar voor de derby tegen Boxberg.