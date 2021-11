Mieke Vanormelingen aan het roer van de PXL-STEM Academy

“De laatste zes maanden nam Mieke een opdracht op in de STEM Academy om als lesgever aan de slag te gaan”, zegt Marc Hermans. “Daar toonde ze dat zij STEM ademt, dat ze met veel ambitie projecten opstart, vakantiekampen geeft, opleidingen voor leerkrachten uitschrijft en workshops in scholen begeleidt. Iedere uitdaging gaat ze aan met veel inzet en dat geeft voldoening. Vandaag verwelkomen we Mieke in ons team als STEM-coördinator. Vanuit haar pure affiniteit met de leerlingen, zal zij de STEM-lesgevers zeker de passende ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast geloven we dat zij de STEM Academy samen met haar team op weg helpt naar excellentie in innovatie, didactiek in middelen en methodes. Mieke vervangt Hugo Meus die aan de slag is gegaan als stafmedewerker bij het Provinciaal onderwijs Limburg.”

“Het samenwerken met externen is een van mijn uitdagingen waarmee ik samen met mijn team aan de slag ga”, zegt Mieke zelf. “Ik kijk er naar uit om het ervaren team van Maria, Michiel, Stef en Silvie te versterken. Samen creëren we een warme STEM-omgeving waar iedereen van harte welkom is en dromen werkelijkheid worden.”