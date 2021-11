Ook coronapil van Pfizer “hoogst effectief” tegen virus

De pil tegen Covid-19 die Pfizer heeft ontwikkeld, is volgens het Amerikaanse farmabedrijf “hoogst effectief”. Dat meldt de New York Times. Het gaat om de tweede pil die werkzaam blijkt tegen Covid-19, en de eerste die speciaal voor dat doel ontwikkeld werd.

Uit klinisch onderzoek van Pfizer blijkt dat de pil met name effectief is in het voorkomen van zware ziekte bij risicopatiënten, als ze de pil snel na de eerste symptomen toegediend krijgen. De pil zou het risico op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent verminderen. Volgens Pfizer werd het onderzoek zelfs versneld stopgezet door een onafhankelijke expertencommissie, omdat de resultaten zo ondubbelzinnig positief zijn.

Pfizer zal zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij de Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA voor goedkeuring van de pil, die verkocht zal worden onder de naam ‘Paxlovid’. “De resultaten zijn beter dan we in onze wildste dromen konden denken”, aldus Annaliesa Anderson, die de ontwikkeling van de pil leidde. “Ik hoop dat Paxlovid een grote impact kan hebben in de terugkeer naar het normale leven en het einde van de pandemie.”

De pil zou in theorie over enkele maanden al op de markt kunnen zijn, maar zou in eerste instantie vermoedelijk slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar zijn. Zowel dit middel van Pfizer als de Covidpil van concurrent Merck werden met name ontwikkeld voor risicopatiënten. De Amerikaanse overheid heeft bij Pfizer al een bestelling geplaatst voor 1,7 miljoen volledige behandelingen (30 pillen gedurende 5 dagen) met de pil met een optie op nog eens 3,3 miljoen behandelingen, en een bestelling van soortgelijke grootte bij Merck.