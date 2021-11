Jordan Massengo en Alexandre Arénate: “Dit is een speciale wedstrijd.” — © Boumediene Belbachir

Na een vrij weekend wacht Patro zaterdagavond weer een topper. Tegenstander dan is Francs Borains, dat liefst negen Fransmannen in zijn kern telt. “Dat maakt deze match voor ons extra speciaal”, reageren Patro-spelers Alexandre Arénate en Jordan Massengo, die allebei in Frankrijk geboren werden.