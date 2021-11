Leerlingen De Groeiboog Jeuk op stap met Natuurpunt Gingelom

Het derde leerjaar van GO De Groeiboog in Jeuk ging zopas op stap met Natuurpunt Gingelom. Samen met de Natuurpunt-gidsen maakten de leerlingen een leerrijke, maar vooral superleuke wandeling.

Juf Annelies en haar kinderen uit klas 3 gingen op stap in Heiselt. Ze leerden er heel veel over de natuur in de herfst. De drie gidsen van Natuurpunt maakten er samen met hun een onvergetelijke dag van. Het weer zat mee en onderweg genoten ze ook van een gezond tussendoortje. De kinderen leerden over miljoenpoten, eikels, eekhoorns en nog veel meer. Deze dag gaan ze zeker niet snel vergeten. Er werd hen beloofd dat ze mee bomen mogen planten in het omgekapte bos in Heiselt. De kinderen kijken er alvast naar uit.