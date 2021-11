Sinterklaas is in het grootste geheim aangekomen in Bilzen. — © TV Limburg

In het grootste geheim, en in het holst van de nacht, is Sinterklaas aangekomen in Bilzen. De Sint wilde een grote volkstoeloop vermijden omwille van corona, en bracht niemand op de hoogte of hij zou komen en wanneer. De komende weken verblijft Sinterklaas samen met zijn Pieten in het Sintpaleis in Alden Biesen.