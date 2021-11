Journalist Toon Royackers wil Limburgers verlossen van bescheidenheid

Zonhovenaar en journalist bij Het Belang van Limburg Toon Royackers heeft een bijzonder boeiend boek geschreven om Limburgers te verlossen van hun bescheidenheid. Want dat onze provincie de oudste stad van het land heeft en Bokrijk veel toeristen lokt, dat wist u wel. Maar wat u mogelijk nog niet wist is dat Limburg ook het oudste vliegveld van Europa heeft, dat een Hasselaar de eerste schrijver was die in het Nederlands schreef, dat er in Limburg een bos bestaat met lachende bomen, dat Riemst een café zonder bier heeft, en dat Tessenderlo met 0.16 vierkante meter plaats biedt aan het kleinste museum ter wereld.