Klimaatakkoord: geen aardgas in nieuwbouw, renovatieplicht voor energieverslindende huizen en geen auto's op fossiele brandstoffen. — © TV Limburg

Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir reist zondag af naar de klimaattop in Glasgow. Na een hele dag onderhandelen is de Vlaamse Regering gisterenavond toch tot een klimaatakkoord gekomen. Het is een ambitieus akkoord dat onze uitstoot van broeikasgassen niet met 35, maar 40 procent moet terugschroeven tegen 2030. Onder andere elektrisch rijden, een verplichte renovatie van oude woningen en het afstappen van aardgas moeten daarvoor zorgen.