Welke O’Sullivan treft Luca Brecel? Het snookergenie of de boze gek die liever kebab eet dan op tijd te komen?

Luca Brecel neemt het vrijdagmiddag, in de kwartfinales van de English Open, op tegen niemand minder dan Ronnie O’Sullivan. Zesvoudig wereldkampioen, over het algemeen aanzien als de beste snookerspeler ooit, maar ook een beetje gek. Deze week liet ‘The Rocket’ opnieuw alle verschillende facetten van zijn karakter zien.

“Het is altijd een enorme uitdaging om met Ronnie aan tafel te staan”, zei Brecel na zijn zege tegen Patrick Fraser. “Hij is geniaal, kan bepaalde dingen die niemand anders kan. Dat mag niet in je hoofd kruipen. Je moet het gewoon accepteren en daarna doorgaan. Mijn volledige focus ligt op mezelf. Ik wil ook deze match winnen. Het is een best of 9, er staat maar één tafel meer in de zaal. Dat zijn de momenten, waar elke speler extra naar uitkijkt.”

O’Sullivan zelf maakte in korte tijd gehakt van Jamie Clarke, die hij met 4-0 versloeg. Even leek de Engelsman op weg naar een 147, maar die poging strandde op 120. Opmerkelijk: tussendoor vroeg hij aan de ref wat het prijzengeld was voor een maximumbreak. Nadien leek de fut er wat uit, mompelde O’Sullivan wat tegen zichzelf en miste hij de gele bal. Geen of te lage premie?

Het was niet de eerste keer dat de zesvoudige wereldkampioen een 147 laat liggen door een gebrek aan een premie ervoor. In 2017 was hij op weg naar een maximumbreak in de kwartfinale van het WK tegen Ding Junhui, maar liet hij de eer aan zich voorbijgaan wegens een premie van ‘amper’ 15.000 pond (17.500 euro). Een jaar eerder maakte hij uit protest een 146 op de Welsh Open.

O’Sullivan is deze week sowieso in vorm. Bij het begin van het toernooi sprak hij nog openlijk over zijn pensioen. “Of ik triest zal zijn wanneer ik ermee stop? Nee, niet echt. Ik speel nu alleen nog voor mijn plezier”, aldus de 45-jarige Brit, die tijdens toernooien ook analist is voor Eurosport. “Mijn leven wordt erdoor verrijkt, maar als ik vanaf nu elke wedstrijd in de eerste ronde zou verliezen… Tja, dat zou me niets uitmaken. Ik zou het alleen missen om mijn eigen baas te zijn. Nu doe ik wat ik wil. Als ik zes maanden vrijaf wil, dan doe ik dat. Ik wil nog drie keer een WK doen. Tegen dan ben ik bijna 50. Dat misschien een goed moment om te stoppen.”

Er zijn dus momenten tijdens een wedstrijd dat O’Sullivan er echt geen zin in heeft. Zo werd hij tijdens de German Masters nog roemloos uitgeschakeld door Hossein Vafaei, de nummer 60 van de wereld. In het laatste frame begon ‘The Rocket’ met een gefrustreerde openingsbal.

Maar op de English Open gaat het voorlopig best goed qua concentratie. Kijk maar eens naar deze effectbal in zijn 1/8ste finale tegen Anthony Hamilton, die hij uiteindelijk versloeg met een moeilijke break van 119 punten.

Maar O’Sullivan liet zich begin deze week wel nog eens van zijn gekste kant zien. Zo miste hij ei zo na zijn wedstrijd tegen Michael Georgiou omdat hij… een kebab aan het eten was.

“Ik daagde op met nog zeven minuten op de klok”, lachte de Engelsman toen. “Ik had nog steeds mijn jeans en trainingsvest aan. Ik wilde eigenlijk nog 20 minuten mediteren, maar dat is er dus niet meer van gekomen. Maar weet je… Ik mis en verlies liever een frame dan dat ik te snel moet eten.”