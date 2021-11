Villavip zoekt helpende handen voor opening

“Samen met ons gezin wonen wij in bij onze bewoners en nemen we hen mee in onze levendige, warme en liefdevolle gezinscontext”, vertelt Elke. “Een team van verzorgers, verpleegkundigen en opvoeders zullen ons overdag bijstaan om onze bewoners alle comfort te bieden. Wij focussen heel erg op eigen zeggenschap en willen onze bewoners dan ook alle kansen geven om regie te nemen over de invulling van hun leven. Hoe groot of klein de beperkingen ook zijn waar ze tegenaan lopen, wij zorgen voor sturing, begeleiding en liefdevolle zorg, zodat onze bewoners zelf ook richting kunnen geven aan hun bestaan.”

Warm nest

“Zinvolle en betekenisvolle dagbesteding, maar ook participeren aan de gemeenschap en zelfs actief ondernemen in het atelier dat we zullen opzetten, maken deel uit van onze missie”, gaat elke verder. “Daarnaast ligt onze focus op kwalitatieve zorg, met aandacht en respect voor ieders noden en vragen. Er wordt bij de opmaak van het zorgprofiel vertrokken vanuit de wensen van onze bewoners. Zij bepalen mee wanneer ze opstaan, gewassen worden, wat er op het menu staat en welke inkopen en activiteiten er gedaan worden. We dragen allemaal ons steentje bij om van VillaVip Diepenbeek een warm nest te maken, waar iedereen de ruimte en de mogelijkheid krijgt om helemaal zichzelf te worden.”

Gordijnen, stofzuiger en televisie

Om een vliegende start te kunnen nemen, heeft VillaVip nood aan middelen. “We hebben het voorbije jaar al heel hard gewerkt om het huis zo goed als leefklaar te maken, maar er ontbreken nog een aantal belangrijke zaken”, zegt Elke. “Wat we nog kunnen gebruiken zijn gordijnen, een verzorgingstafel, een passieve tillift, opbergmateriaal, textiel, bureaumateriaal, aangepast keukenmateriaal, een televisie, een professionele stofzuiger, een lift in het gebouw en hulp voor de afwerking van het atelier op de zolderverdieping. Wil je graag meebouwen aan een warme thuis voor onze bewoners of sta je in contact met leveranciers die ons hierbij kunnen helpen? Neem dan alsjeblieft deel aan onze crowdfunding of contacteer ons via de website of onze Facebookpagina.”