Team Schone Schijn wint Davidsfondsquiz 4 tegen Allen

Op vrijdag 29 oktober was het na twee jaar eindelijk weer quizzen geblazen in de bib van Bocholt voor de quiz van de lokale Davidsfondsafdeling.

Er werd gespeeld in zes rondes over de meest uiteenlopende thema’s en ondertussen moesten er ook nog drie rode-draad-rondes opgelost worden. Op een van de rondes kon een joker ingezet worden, waarbij voor die ronde het puntenaantal verdubbeld werd. Het werd op het laatste nog heel erg spannend. Op één ronde voor het einde was het verschil tussen de eerste en de derde ploeg slechts twee puntjes.

Uiteindelijk werd team Schone Schijn de verdiende winnaar met een recordscore van 244 punten. Voor de ereplaatsen kon Veni Vidi Vici de tweede plaats nog net wegkapen voor team Rode Kool, de winnaar van de vorige editie. De winnaars kregen elk een fles Cava en mochten als eerste boeken kiezen van de rijkgevulde prijzentafel. Daarna konden alle deelnemers een prijsboek kiezen in volgorde van de uitslag. Het was een leuke en leerrijke avond en iedereen heeft zich goed geamuseerd. De volgende Davidsfondsquiz in Bree gaat door op vrijdag 11 maart 2022.