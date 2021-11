Alken

Niets is er leuker dan op een plezante manier bewegen op moderne muziek. Daarom organiseert Ferm Alken Centrum een Line-dance4fun. Onder begeleiding van Martine Van Olst leren de leden salsa, tango, bachata, boogie, disco, chachacha en zoveel meer. Deze lessen gaan telkens door tekens op dinsdag in ATC Tenniscentrum (Langveldstraat 4 in Alken).