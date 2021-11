Dilsen-Stokkem

De zevende editie van de quiz ‘So You Think You Can Quiz’ van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotem kon rekenen op heel veel enthousiasme. Een nieuwe, ruime locatie zorgde voor heel wat extra teams. Team Quokka mocht als winnaars naar huis gaan. De harmonie bedankt alle sponsors, alle helpers en alle deelnemende teams. De volgende quiz gaat door op vrijdag 28 oktober 2022.