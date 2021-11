Officieel na weken van speculatie: Xavi wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona

Het is nu ook officieel: Xavi is de nieuwe trainer van FC Barcelona. Dat maakte Al-Sadd, de Qatarese club van de Spaanse legende, bekend via sociale media.

Een Barcelona-delegatie arriveerde woensdag in Doha om Al-Sadd ervan te overtuigen hun coach te laten vertrekken. Xavi stond bij Al-Sadd nog onder contract tot 2023. Barcelona nam vorige maand afscheid van haar Nederlandse coach Ronald Koeman na een desastreuze seizoensstart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al-Sadd trekt de afkoopclausule van Xavi, die 1 miljoen euro bedraagt, in. In ruil daarvoor zou Barcelona instemmen met een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Qatarese club in Doha. Ook zou Al-Sadd mogen deelnemen aan de jaarlijkse Gamper Trophy in Barcelona.

Xavi zelf zei na de wedstrijd tussen Al-Sadd en Al-Duhail dat hij “ernaar uitkeek terug naar huis te gaan”, ondanks de wens van Turki al-Ali, de algemeen directeur van Al-Sadd, om hem in Qatar te houden.