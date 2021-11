Hagelstorm legt wit deken over Mallorca

Het is niet altijd lekker warm in het zuiden: delen van Mallorca, een favoriete vakantiebestemming voor veel Europeanen, werden donderdag door een hevige hagelbui omgetoverd tot een wit winterlandschap. Hagelbollen, sommige zo groot als tomaten, vormden een witte laag tot wel dertig centimeter dik in Cala Ratjada en Son Servera, aan de oostkust van het eiland. Hevige regen en temperaturen rond 14 graden deden het hageldeken wel snel smelten.