Lawson Craddock ruilt EF Education voor BikeExchange

“Daar was ik in een comfortzone terechtgekomen”, zegt Craddock. “Ik had een nieuwe stimulans nodig, een nieuwe uitdaging. Bij BikeExchange krijg ik een andere rol en een ander programma. Dat gaat me opnieuw motiveren.”

Craddock startte zijn carrière in 2011 bij Trek - Livestrong en reed ook nog voor Giant, voordat hij in 2O16 naar EF Education, toen nog Cannondale, trok. Dit jaar boekte de Texaan zijn eerste profzege met winst in het Amerikaans kampioenschap tijdrijden.