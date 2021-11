Tribune van Nederlandse eersteklasser NEC ingestort door scheuren en ontwerpfout

In het onderste deel van de ingestorte staantribune in het Goffertstadion in Nijmegen zaten tientallen gerepareerde scheuren en honderden kleinere, niet-gerepareerde scheuren. Er is ook een ontwerpfout gemaakt in de wapening van de tribune. Daardoor kon het onderste deel van de tribune de belasting van 93 springende supporters niet aan.

De tribune stortte op 17 oktober in na de wedstrijd NEC-Vitesse. Er raakte niemand gewond. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV presenteerde vrijdag de tussentijdse resultaten van het onderzoek naar de “ uitermate ernstige gebeurtenis”, zoals burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen het uitdrukte. Het Goffertstadion blijft in elk geval tot 2022 gesloten voor publiek.

De oorzaak van de instorting van het uitvak van het Goffert-stadion na de Gelderse derby NEC-Vitesse was tweeledig. Het was een combinatie van het gedrag van de supporters op de tribune en ontwerpfouten bij de bouw van het stadion. Op het tribunedeel stonden 93 springende supporters.

“Zoals de tribune ontworpen was, was die geschikt om dit aantal mensen te dragen, zolang ze zich rustig gedragen. De tribune was wel gemaakt om te springen, maar dan moet de belasting lager zijn. De combinatie van 93 springende mensen was te veel”, concludeerde ingenieur Middelkoop.

Daarnaast speelde ook een fout die gemaakt is bij de bouw van het Goffert-stadion in 1999 een rol. “Er zijn bij de bouw fouten gemaakt bij de berekening van de wapening van het beton. De ontwerper van deze elementen is ervan uitgegaan dat als je de belasting gelijk verdeelt de wapening ook gelijk verdeeld moet worden. Maar uit de analyse blijkt dat de belasting zich aan de voorkant concentreert. Aan de achterkant is er onderbelasting, maar aan de voorkant treedt dan overbelasting op.”