Paalse mama “verloor zichzelf wat uit het oog” en krijgt een make-over: dit is het resultaat

La Bottega, Billie-leverancier van de outfits in deze make-overrubriek, bestaat deze herfst 30 jaar. Dertiger Elissa liet ons weten voor die gelegenheid meer dan zin te hebben in een toepasselijke feestoutfit. “Ik ben mezelf wat uit het oog verloren. Laat me maar eens op-en-top vrouw voelen”, wenst de Paalse mama.

Elissa is kinderverzorgster. Ze zit midden in de bouw van haar droomhuis en haar leven staat volledig in het teken van haar twee kinderen. Sinds ze mama werd, is ze zichzelf wat uit het oog verloren. Haar wens voor ons make-overteam? “Ik wil me weer op-en-top vrouw voelen als ik straks naar buiten stap.”

Zo komt ze binnen in onze studio

“Ik heb geen vaste stijl”, zegt Elissa. “Of misschien toch wel want elke morgen grijp ik weer naar dezelfde eentonige outfits.” (lacht)

Dit vindt ze van het resultaat

Deze outfit kun je shoppen bij La Bottega: hemd 140 euro, broek 150 euro, handtas 385 euro, laarsjes 239 euro. — © Anja Blevi

Elissa: “Ik ga mijn haar thuis ook eens zelf proberen te krullen. Ik heb veel bijgeleerd over make-up en heb meteen BB crème en concealer gekocht. De handtas krijg ik niet cadeau zeker? (lacht) Het was een relaxerende dag. Het plaatje klopt gewoon helemaal!”

De tips van ons team

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Knalrode lippen geven Elissa instant meer power en warme herfsttinten doe haar bruingroene ogen stralen. Ben jij ook een brildrager? Denk er dan aan dat je je ogen iets zwaarder mag opmaken. Een peach blush past mooi bij deze nieuwe haarkleur. Gebruik een gelijkaardige perzikkleurige oogschaduw in je arcadeboog.”

Kapseltip

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “We korten Elissa’s snit zo’n tien centimeter in en knippen het lichtjes op. Met lichtere lokken in een warme tint maken we meer schakeringen en wordt het kapsel speelser. We krullen het haar met een dunne krultang voor een funky eighties revival look. Voor langere houdbaarheid van je krullen gebruik je best een thermo-actieve versteviger op handdoekdroog haar, die begint te werken wanneer je haar warm wordt door de haardroger of zoals hier de krultang.”

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Elissa toont langer door deze outfit in dezelfde stof en kleur. Geef je outfit extra power met kleuraccenten in de accessoires. Dit is een prachtige combinatie maar je kan er ook elk stuk apart op dragen, bijvoorbeeld de top op een hippe jeansbroek.”

Shop deze outfit

Ism styliste Liesbeth Verlinden en visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kapster Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

