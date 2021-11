Cyriel Dessers staat centraal op indrukwekkende foto met gewapende agenten: “Extreme omstandigheden“

In de Conference League was er donderdag in groep E een beladen Union Berlin-Feyenoord. De Nederlanders wonnen met 1-2. De ingevallen Cyriel Dessers maakte met een gelukkig schot in het midden van het doel de beslissende 1-2.

OVERZICHT EUROPA LEAGUE. Dries Mertens scoort zijn eerste van het seizoen, makkelijke zege voor Jason Denayer

De Duitsers eindigden de partij met negen spelers na rood voor Trimmel en Teuchert. Feyenoord staat met 10 punten aan de leiding in de groep, Union Berlin is laatste met 3 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Beladen partij

Union Berlijn moest als straf een deel van de tribune afsluiten. Fans van de Duitse club hebben zich eerder in de Conference League schuldig gemaakt aan “racistisch gedrag”. De Europese voetbalbond verplichtte Union Berlijn ook om op de plek van de afgesloten tribunes een doek met de tekst “#NoToRacism” te tonen.

Fans van Union Berlijn zouden op 30 september antisemitische leuzen hebben gescandeerd in de richting van fans van tegenstander Maccabi Haifa. De Berlijnse politie besloot ook een onderzoek te starten naar een Union-aanhanger, die een Israëlische vlag in brand probeerde te steken. Voorzitter Dirk Zingler van de club uit de Duitse hoofdstad excuseerde zich later voor het gedrag van de fans, dat hij als “beschamend en onacceptabel” omschreef.

Union Berlijn - Feyenoord was sowieso al een beladen wedstrijd, vanwege de ongeregeldheden van in Rotterdam. De avond voor het duel vielen hooligans een horecagelegenheid aan waar de clubleiding van Union Berlijn zat. De politie hield rond de wedstrijd 75 mensen aan, waaronder een groep van bijna zestig Union-fans die in de wijk Lombardijen uit zou zijn geweest op een confrontatie met supporters van Feyenoord.

Kortom: er was veel politie aanwezig in Berlijn. Dat leverde een aparte foto op van een vierende Dessers tussen zwaarbewapende agenten, voor de Nederlandse aanhang (zie boven).

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

De fans van de Rotterdammers hadden zich voor en tijdens de partij al laten gelden:

© AFP

© AP

© REUTERS

© REUTERS

© EPA-EFE

“Heel mooi”

“Ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat de omstandigheden vandaag extreem waren”, reageerde Dessers na afloop. “Zowel het weer als het veld hebben het een heel moeilijke wedstrijd gemaakt. Het was heel glad in het strafschopgebied. Als die bal dan teruggaat naar de keeper, probeer je toch druk erop te krijgen. Dat pakte bij mijn goal goed uit. Als je in een paar dagen tijd twee keer de winnende kan maken, in twee toch belangrijke wedstrijden, dan is dat wel mooi.”

“Maar ik neem hier nog geen genoegen mee. Ik wil nog meer en het team wil ook meer. We zijn heel hongerig en ambitieus, we zitten er lekker in”, klinkt het.