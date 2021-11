Een van de fans van West Ham zal zich de wedstrijd tegen Genk nog lang herinneren, al was het maar omdat hij er aan de spijlen bleef hangen en zijn vinger verloor. — © Isopix

GENK

Bij het tweede doelpunt van West Ham heeft tijdens het feestgejoel in het vak van de bezoekers een supporter zijn vinger verloren. De fan was op het hek gekropen en toen hij er weer afsprong, is hij met zijn ring aan één van de spijlen blijven hangen en verloor zo zijn vinger.