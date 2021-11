Pro League-CEO Pierre François trekt aan de noodrem: “Zonder sociale voordelen waren we De Ketelaere nu al kwijt”

De Pro League verkeert in staat van alarm. Volgens het laatste wetsontwerp van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) verliezen de voetbalclubs niet een beetje, maar al hun korting op de RSZ, goed voor meer dan 100 miljoen euro per jaar. CEO Pierre François gooit zelfs Charles De Ketelaere in de strijd in een poging om de publieke opinie aan zijn kant te krijgen.