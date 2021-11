Nathalie Meskens geeft droomjob op tropisch eiland weg in nieuw programma

De opnames van Paradijs zoekt Personeel zijn zopas gestart. Verschillende duo’s pakken hun koffers uit op het tropische eiland en worden er getest in alle aspecten van het hotelwezen. Wie niet slaagt, mag zijn koffers opnieuw inpakken en vertrekken. De inzet is niet min, want het duo dat Paradijs zoekt Personeel wint, mag het luxeresort een jaar lang uitbaten.

“Dat ik dit avontuur vanop de eerste rij mee mag beleven is fantastisch”, vertelt presentatrice Nathalie Meskens. “En wat het voor mij persoonlijk een nóg groter avontuur maakt, is om dit te doen met een kleintje van 8 weken erbij dat om de 2 à 3 uur borstvoeding krijgt. Op een Afrikaans eiland dan nog wel. Maar het is eens iets anders dan een donkere tv-studio. Van mij mogen de opnames gerust nog een tijdje duren (lacht).”

Paradijs zoekt Personeel zal in het voorjaar van 2022 op VTM te zien zijn.