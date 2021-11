Vandenbroucke: “De situatie is dramatisch, iedereen moet terug telewerken en sociale contacten beperken”

“De situatie is dramatisch. Als het zo doorgaat, gaan we door de kritische alarmdrempel van 500 bedden op intensieve zorgen. We moeten onmiddellijk op de rem gaan staan”, waarschuwde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagochtend op Radio 1 voor de stijgende coronacijfers, en dan vooral de ziekenhuisopnames. Momenteel liggen 364 covid-patiënten op intensieve zorg.

Over de aankondiging van UZ Gent dat het geen bedden meer wil vrijhouden voor Covid-patiënten, is de minister dan ook niet te spreken. “Ik begrijp de frustratie in de ziekenhuizen: het is enorm hard, en zwaar en moeilijk. Maar de reactie in Gent biedt geen enkel uitzicht, want de Covid-patiënten gaan komen. Als je geen bedden reserveert, liggen ze straks op de gang”, aldus minister Vandenbroucke.

Vandenbroucke roept de bevolking dan ook op om na de herfstvakantie weer vaker thuis te werken. “Mensen moeten zich nu echt gaan organiseren om te telewerken. Dat is ook in het belang van de bedrijven zelf, want anders krijgen ze veel afwezigheden door Covid-19.”

Hij hoopt ook dat de bijkomende maatregelen voor het onderwijs strikt worden opgevolgd. “Beter kinderen met mondmaskers, dan kinderen die thuis moeten blijven omdat school gesloten is”, aldus de minister, die er ook op hamert om voor goede luchtkwaliteit te zorgen en groepen niet te veel te mengen. “We moeten ultravoorzichtig zijn.”