Boze José Mourinho vraagt journalist de kleren van het lijf voor de camera na frustrerende wedstrijd

AS Roma kon donderdag opnieuw niet winnen van Bodo/Glimt. Op de vierde speeldag in de Conference League pakten de Noren een punt (2-2) in het Stadio Olimpico. Tot grote frustratie van Roma-trainer José Mourinho.

Na de 6-1 nederlaag in Noorwegen hadden de Giallorossi wat recht te zetten voor eigen publiek. Mourinho had toen hard uitgehaald naar zijn veredeld B-team en zette nu dus heel wat vaste waarden op het veld. Dat bracht echter weinig soelaas want Bodo/Glimt kwam twee keer op voorsprong. Eerst dankzij Ola Solbakken, daarna via Erik Botheim. Stephan El Sharaawy en Roger Ibanez bezorgden Roma uiteindelijk een punt.

Meteen na de wedstrijd zorgde dat voor een opmerkelijk interview van ‘The Special One’.

Mourinho: “Kijk, de scheidsrechter moet het hier komen uitleggen. Maar die mannen spreken niet.”

Journalist: “Wat heeft de ref dan verkeerd gedaan?”

Mourinho: “Heb jij de wedstrijd gezien?”

Journalist: “Ja, natuurlijk. Maar ik wil jouw kant van het verhaal horen. Als Roma-trainer.”

Mourinho: “Nee, zeg jij het.”

Journalist: “Bedoel je dat jullie strafschoppen moesten krijgen?”

Mourinho: “Komaan. Jij weet het toch, niet?”

Journalist: “Bij welke situaties dan?”

Mourinho: “Heb jij het niet gezien? Vertel me wat je gezien hebt. Zat je ver weg? Maar nadien, op het scherm dan?”

Journalist: “Dus je bedoelt de ref jullie bestolen heeft?

Mourinho: “Natuurlijk.”

Bij Sky Sports ging Mourinho nog wat door over de kwestie. “Het resultaat was zwaar. Er waren twee héél duidelijke penalty’s. Héél duidelijk. De realiteit is dat het 2-2 was. Zij hadden twee schoten op doel en scoorden twee keer. Wij ook én we kregen twee penalty’s niet. Ik weet niet of ze slechte of beginnende scheidsrechters halen voor de Conference League. Ik heb niks gezegd over de ref in Noorwegen omdat we met 6-1 verloren, maar nu waren de penaltyfases duidelijk.”

“Je kan dus kijken naar statistieken”, aldus Mourinho. “Maar hoeveel punten hebben we al verloren door fouten van scheidsrechters? Kijk naar de wedstrijden tegen Juventus, Milan en Bodo/Glimt.”