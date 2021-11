“Hij deed me pijn, Lana”: steracteur Kirk Douglas beschuldigd van aanranding van Hollywoodlegende

Natalie Wood, de Hollywoodactrice die in 1981 overleed, is als tiener aangerand door Kirk Douglas. Dat schrijft haar zus Lana in een nieuw boek.

Kirk Douglas — © AP

Volgens Lana Wood zou Douglas haar zus Natalie hebben aangerand in de zomer van 1955, tijdens de opnames van de film ‘The Searchers’. De moeder van Wood zou in die periode een ontmoeting tussen haar toen 17-jarige dochter en de steracteur hebben georganiseerd in het beruchte hotel Chateau Marmont in Los Angeles, in de hoop dat Douglas de carrière van haar dochter een zetje zou geven.

Douglas, toen een dertiger, was in die periode al een wereldster na zijn rollen in ‘Spartacus’, ‘The Bad and the Beautiful’ en ‘Gunfight at the O.K. Corral’.

“Het leek heel lang te duren voor Natalie weer in de auto stapte waar ik lag te slapen”, schrijft haar toen 8-jarige zus nu. “Ze zag er vreselijk uit: haar kleren waren in de war, en ze was helemaal van streek. Mijn moeder fluisterde haar wat toe. Ik kon niet verstaan wat ze zei, maar het was duidelijk dat er iets heel ergs gebeurd was en dat ik te jong was om te horen wat.” Jaren later zou Wood haar jongere zus pas in cryptische bewoordingen vertellen wat er zich afspeelde in die hotelkamer: “Hij deed me pijn, Lana”, zou ze gezegd hebben.

Volgens Lana Wood beslisten haar moeder en haar zus vervolgens dat het de carrière van de jonge actrice onherstelbaar zou beschadigen als ze Douglas publiekelijk zouden beschuldigen.

Kirk Douglas overleed in 2020, op 103-jarige leeftijd. De geruchten over seksueel misbruik door de man deden al decennia de ronde in Hollywood. In die mate dat de naam van Natalie Wood – op dat moment al bijna 39 jaar dood – meteen na zijn dood trending werden op sociale media.