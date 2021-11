Minstens 69 doden onder wie burgemeester bij aanval in Niger

In het West-Afrikaanse land Niger zijn bij een aanval in de Tillaberi-regio, aan de grens met Mali, minstens 69 dorpelingen die lid waren van zelfverdedigingsmilities om het leven gekomen. De regio wordt al sinds begin dit jaar geteisterd door dodelijke aanslagen van vermoedelijke jihadisten. De recente aanval dateert van dinsdag, maar werd pas donderdagavond door de Nigerese regering bevestigd.

“Op dinsdag 2 november 2021 rond 9.30 uur is de burgemeester van de gemeente Banibangou tijdens een verplaatsing met een delegatie van inwoners van de gemeente in een hinderlaag van niet-geïdentificeerde gewapende bandieten gevallen”, luidt het in een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“De voorlopige balans van de aanslag, die zo’n 11 km ten noorden van het dorp Adab Dab plaatsvond, bedraagt 69 doden, waaronder de burgemeester (van Banibangou), en 15 overlevenden.”

Het ministerie voegt er nog aan toe dat de regio wordt uitgekamd in een poging om de daders te vinden. De regering heeft inmiddels 48 uur van nationale rouw aangekondigd, met ingang van vrijdag.

Volgens plaatselijke bronnen stond de omgekomen burgemeester van Banibangou aan het hoofd van de “burgerwachtcomités” van verschillende dorpen op het grondgebied van zijn gemeente.

Al Qaeda en IS

Sinds begin dit jaar pleegden vermoedelijke jihadisten al verschillende bloedige aanslagen op burgers in de omgeving van Banibangou en de aangrenzende gemeenten van de Tillaberi-streek, een uitgestrekte en onstabiele regio van 100.000 km². Honderden mensen kwamen daarbij om het leven. Tillaberi ligt in het drielandengebied tussen Niger, Burkina Faso en Mali. Dat gebied is al sinds 2017 het toneel van dodelijke aanvallen door gewapende groeperingen die banden hebben met Al Qaeda en de Islamitische Staat (IS)