Verdachte schreef rond tijdstip van Cleo’s verdwijning opmerkelijke Facebookpost

De verdachte van de ontvoering van het Australische meisje Cleo Smith (4) postte op sociale media niet alleen over zijn obsessie met poppen. Hij deed er ook alsof hij een gezin had, en volgde er Cleo’s moeder. Rond het tijdstip van de verdwijning van het meisje schreef hij bovendien een opmerkelijke Facebookpost.

Terence Darrell Kelly (36) is aangeklaagd voor onder meer ontvoering van een minderjarige, nadat de politie woensdagnacht Cleo Smith (4) vond, opgesloten in zijn sociale woning in Carnarvon, aan het spelen met poppen. Hij is vrijdag overgevlogen naar een cel in de West-Australische hoofdstad Perth, waar hij onder streng toezicht zal staan omdat hij zichzelf al twee keer verwondde in zijn politiecel.

Ondertussen raken meer details bekend over de man, en dan vooral over zijn aanwezigheid op sociale media. Daar deelde hij onder meer zijn obsessie met poppen: beelden van een hele kamer vol poppen, hijzelf met een T-shirt van poppenmerk Bratz, of selfies met poppen in zijn auto.

LEES OOK. Ontvoerd door een poppenfetisjist: man die Cleo (4) ontvoerde vulde zijn huis met Bratz-gadgets (+)

Volgens buurtbewoners kocht hij geregeld exemplaren van Bratz en Disneyprinsessen in de lokale Toyworld-winkel, ook nog in recente weken, maar dacht men dat het cadeautjes waren voor kinderen in zijn ruime familie. De politie heeft de winkel intussen om hun bewakingsbeelden gevraagd. Een buur zegt dat hij de man zag met in zijn auto tien of twaalf nieuwe poppen, nog in hun dozen, een week voor zijn arrestatie en dus ruim een week na de ontvoering van Cleo. Andere buren verklaarden eerder al dat ze hem plots luiers zagen kopen.

“Alfaman en vader”

Kelly deed op sociale media ook alsof hij een gezin had, bericht de Australische ABC. Op een van zijn profielen omschrijft hij zichzelf als “Alfaman en vader”. Hij deelt er video’s van een kind in badpak, met daarbij “mijn prinses”, en van een jongen die in een zetel zit: “mijn zoon in West-Australië, mis je grote jongen”. Een derde video toont een hoogzwangere vrouw, met daarbij de titel: “Niet lang meer nu”.

© RR

Op 27 januari verscheen op het profiel een post waarin stond dat hij zijn kinderen – hij beweerde er vijf te hebben – gewaarschuwd had over online veiligheid.

“We moeten voorzichtig zijn”

Volgens The Daily Mail schreef Kelly met een ander Facebookprofiel een opvallend bericht rond het tijdstip van Cleo’s verdwijning: “Ik kan geen vriendschapsverzoeken van vreemden aanvaarden... Ik leef een privaat leven en ik respecteer degenen op mijn vriendenlijst om te verzekeren dat ook hun privacy gerespecteerd wordt. Wij, volwassenen, moeten ook voorzichtig zijn online.” Hij legde uit dat hij geen vrienden zou worden met mensen gewoon omdat ze zijn familie of vrienden kenden.

Dat bericht zou hij op 16 oktober rond 5 uur ’s ochtends op Facebook hebben gepost. Cleo verdween die dag tussen ongeveer 1.30 uur – toen ze haar mama wakker maakte om water te vragen – en 6 uur uit de tent waarin ze met haar ouders en zusje lag te slapen, op een camping aan zee zo’n 70 kilometer van huis. Getuigen zagen een auto van bij die camping komen en richting Carnarvon rijden rond 3 uur. De man postte het bericht dus mogelijk kort nadat hij het meisje ontvoerd had.

Kelly volgde ook Cleo’s moeder op Facebook, al is het onduidelijk of hij daarmee begon voor of na de ontvoering. De moeder, die met het gezin in dezelfde kleine kustgemeente als Kelly woonde, gebruikte na de verdwijning haar toen nog openbare profiel om opsporingsberichten en smeekbedes voor informatie te delen, en verzamelde tienduizenden nieuwe volgers. Er stonden tal van foto’s van haar gezin en de kleine Cleo op haar profiel. Sinds het meisje teruggevonden is, heeft de vrouw haar profielen op Facebook en Instagram privé gemaakt.

Terence Kelly’s Facebookprofiel reageerde ook met een triest emoji op een nieuwsartikel over het vermiste meisje.

Plots sociaal

Volgens familieleden en buren met wie ABC sprak, leefde de 36-jarige man alleen en was hij teruggetrokken, maar begon hij zich de laatste weken socialer te gedragen. Zo zag zijn neef hem op 19 oktober, drie dagen na Cleo’s verdwijning, in een winkel en was hij verbaasd over hoe vriendelijk Kelly was. “Hij was een erg stil persoon en bleef meestal op zichzelf.” Maar toen begroette hij zijn neef en zei hij dat ze “nu samen moeten blijven”, wat de neef vreemd vond.

© AP

Familieleden en buren zeiden dat de man de laatste tijd ook familie was gaan bezoeken. Hij zou uit een grote familie komen, en volgens zijn neef werden Kelly en zijn oudere broer in Carnarvon opgevoed door hun grootmoeder, die zo’n drie jaar geleden overleed. Zijn vader, met wie hij weinig contact had, was naar verluidt geschokt toen hij het nieuws over zijn zoon hoorde.

Kelly was gekend bij de politie. Hij zou volgens The Daily Mail in juni voor een lokale rechtbank zijn gedaagd omdat hij reed zonder rijbewijs. Hij bleek nooit een rijbewijs gehad te hebben. Volgens buren wandelde hij altijd overal heen, tot vorig jaar. Toen kwam hij op een dag thuis met een nieuwe Mazda. Allicht de wagen die op 16 oktober gezien werd én waarin hij woensdagochtend uiteindelijk gevat werd.

Pas dinsdag was Terence Darrell Kelly in het vizier gekomen als verdachte, toen zijn naam als gast op de camping naar boven kwam, in combinatie met telefoondata en autoverplaatsingen.