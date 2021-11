Er is weer een Heksenfeestcomité in de Hasseltse Banneuxwijk. Dat wil volgend jaar uitpakken met een heksenexpo, om dan in 2023 de versierde voortuinen en de Heksenverbranding nieuw leven in te blazen. Exact 50 jaar na de eerste editie staat dan in 2024 opnieuw een Heksenstoet gepland.