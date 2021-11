Al een geluk dat niemand dit mocht zien: zwak Antwerp wordt nog voor rust uitgeteld door Fenerbahçe

Een onverwacht vroege aftocht dreigt voor Antwerp. Hoewel verliezen in de return tegen Fenerbahçe absoluut uit den boze was, ging de Great Old na een dramatische eerste helft met zware 0-3 cijfers onderuit. Behoudens een mirakel mag Antwerp na de bekeruitschakeling ook een kruis maken over Europees voetbal na Nieuwjaar. Zo stijgt de druk op coach Brian Priske en dat met de topper tegen Anderlecht in het verschiet.