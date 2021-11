Van het oorspronkelijke bos schiet niet veel meer over. — © Serge Minten

Kortessem/Hoeselt

De dienst Natuurinspectie zal een proces-verbaal opstellen tegen de familie Appeltans wegens het illegaal kappen van 1,5 hectare waardevol bos in Kortessem. Eerder lieten vader en zoon in Hoeselt al 8,9 hectare bos verdwijnen. Ze kregen daarvoor boetes van in totaal 75.244 euro, maar dat houdt hen blijkbaar niet tegen.