Hasselt

Deze zomer zagen we in eigen land voor het eerst hoe verwoestend de klimaatopwarming kan zijn. Helaas blijkt zelfs dat geen wake-upcall voor onze politici. “Onze bezorgdheid voor de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen is groter dan ooit”, zegt Dirk Tonnard wegens Grootouders voor het Klimaat.