Jong beenhouwerskoppel ontvangt HIB-label van Unizo

Begin 2021 openden Niels Claessens (27) en Leslie Kingambo (26) hun ambachtelijke slagerij ‘Boeuf’ in Mechelen-Bovelingen. Zopas hebben ze voor hun zaak het officiële Handmade in Belgium-label van Unizo ontvangen.

“We werken met supermals Duroc varkensvlees en met Limousin rundsvlees van eigen kweek”, vertelt beenhouwer Niels enthousiast. “We hebben hier in de buurt Limousin-runderen staan die we zelf opvolgen. Het vlees heeft een mooie rode kleur met speciale marmering, het is heerlijk sappig en ongelooflijk mals. Een echte smaaksensatie.”

Het enthousiasme van Niels en Leslie wordt nu ook bekroond met het Unizo Handmade in Belgium-label, overhandigd door Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “Met dat label zetten we ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. Het ambachtswerk van Niels en Leslie past perfect binnen deze filosofie en wij zijn dan ook erg trots dat ook zij vanaf nu het officiële Handmade in Belgium-label mogen dragen.”

“Je kan het werk van Niels en Leslie in twee woorden kunnen samenvatten: passie en ambitie”, zegt Eric Dupain, voorzitter Unizo Heers-Borgloon. “De passie voor de stiel en de ambitie om met basisproducten eigen gerechten te maken gebaseerd op vlees van koeien die ze zelf gekweekt hebben. Ik ben trots dat zulke jonge mensen eerder dit jaar in onzekere tijden de stap hebben durven zetten om hun eigen zaak te beginnen en ervoor gekozen hebben om deel uit te maken van de Unizo-familie. Dat het vele anderen mag inspireren: én om een eigen zaak te beginnen, te geloven in eigen kunnen én om deel uit te maken van een ondernemersfamilie die zowel lokaal als nationaal actief is.”