Neos ondersteunt goed doel met lezing

Geert Decresson, woonachtig in Oudsbergen, is voorzitter van het Belgische Centrum voor Geleidehonden. Op 23-jarige leeftijd werd hij zelf blind door een arbeidsongeval. Hij is niet alleen een ervaringsdeskundige, maar tijdens zijn getuigenis leerden de Neos-leden hem kennen als een gepassioneerd verteller die zich niet laat kennen door zijn beperking, maar die net als een uitdaging ziet.

“Met verwondering en bewondering hebben we naar zijn levensverhaal geluisterd”, klinkt het bij de Neos-leden. “Zijn getuigenis gaf ons een duidelijk beeld over de leefwereld van personen met een visuele beperking en hoe een geleide hond hen in staat stelt meer ontspannen en op een zelfstandige manier actief te zijn in de samenleving. Noodzakelijk is dat er een positieve match is tussen hond en zijn begeleider. De hond wordt getraind om voor 'twee' te denken en te handelen. Dit vraagt een zeer specifieke persoonsgerichte aanpak.”

“Opleiding, training en aanschaf zijn zeer kostelijk, de opleiding van zo'n hond kost gemiddeld 25.000 euro”, zo leerden de Neos-leden. “De overheid komt hier voor een groot deel tussen, maar sponsoring en giften blijven noodzakelijk om financieel rond te komen. Het verzamelen van dopjes van plastic flessen en deze binnenbrengen in een van de verzamelpunten is een mogelijkheid om te sponsoren. Geert doet deze getuigenissen gratis, maar dankzij een milde gift van de club en de vrije bijdragen van onze aanwezige leden konden we Geert met een mooi bedrag huiswaarts sturen. Deze lezing kadert ook in de Nationale actie ‘Neos met een hart’ en zorgde er dan ook voor dat ook wij er een goed gevoel aan overhouden.”