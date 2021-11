Vzw Wiebe eindelijk weer op kamp naar zee

"Na de verplichte rust door corona zijn we dit jaar toch weer op kamp mogen gaan met een 40-tal kinderen naar zee", klinkt het bij de vzw Wiebe. "De begeleiders hebben dan ook zeer hartstochtelijk uitgekeken naar deze week samen met de kinderen. We spelen deze week spelletjes en maken wandelingen in het thema van Harry Potter. Zo is er een speurtoch en spelen we zwerkbal. De kinderen zullen weer veel te vertellen hebben als ze terug thuis zijn, de begeleiders zullen wel weer een paar dagen rust nodig hebben om te bekomen van deze toch wel zware week. Maar dat hebben ze er natuurlijk allemaal voor over. Wiebe hoopt dat het bij deze ene onderbreking zal blijven en wenst ook de 'Midwester' te feliciteren met hun 25-jarig bestaan."