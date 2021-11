Landelijke Gilde herdenkt overleden Engsbergenaren

"Eén jaar geleden woedde nu volop de tweede coronagolf. Samenkomen en samen gedenken was toen niet zo evident", klinkt het bij de Landelijke Gilde Engsbergen. "Nu, niettegenstaande de pas verhoogde veiligheidsmaatregelen, deed het toch deugd om families weer te zien samenkomen in ons ontmoetingscentrum. Net zoals de de vorige jaren zorgde Marcel Engelen voor een mooie powerpointpresentatie waarin alle overleden Engsbergenaren in beeld werden gebracht. Ongeveer 150 aanwezigen vertelden ons hoe waardevol het is elkaar te ontmoeten. Verdriet gaat nooit over en kan je nooit meten, maar kan draagbaarder worden door het te delen met anderen. Samen met onze leden en andere inwoners van Engsbergen en omgeving maken wij de toekomst weer mooier."