Forse kritiek van oppositie op klimaatplan van Vlaamse regering: “Moeilijke keuzes doorgeschoven naar burgers”

De Vlaamse regering bereikte donderdagavond een klimaatakkoord. Vanaf 2029 wordt de verkoop van nieuwe personen- en bestelwagens met verbrandingsmotoren verboden en vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt.

Volgens Groen is dat plan onvoldoende om de klimaatcrisis te bedwingen. “Moeilijke keuzes worden doorgeschoven naar de burgers, zoals het verplicht renoveren van oude woningen, maar zelf duidelijke keuzes maken zoals de slimme kilometerheffing dat durft de Vlaamse regering niet”, zegt Vlaamse fractieleider Björn Rzoska.

De Vlaamse regering zal haar uitstoot beperken tot 40 procent, terwijl Europa minstens 47 procent vraagt, stelt Groen vast. “Uit de maatregelen die nu op tafel liggen, blijkt dat vooral gewone Vlaming zullen mogen opdraaien voor het klimaatbeleid van de Vlaamse regering. De veestapel wordt niet beperkt, de industrie en grote vervuilers blijven buiten schot. Zolang er taboes blijven bestaan, gaan we nooit stap vooruit zetten.”

Vooruit: “Regering is niet bereid”

“Het klimaatakkoord schuift de echte inspanningen door naar de gewone Vlamingen. De Vlaamse regering voorziet zelfs geen kader waardoor dit allemaal mogelijk wordt gemaakt.” Dat zegt Bruno Tobback van Vooruit in reactie op het akkoord van donderdagavond.

“Dit is een bewijs dat de regering niet bereid is om fundamenteel een andere, duurzame richting in te slaan”, zegt Tobback. “De Vlaamse ministers hebben een hele week aan de tafel nodig gehad om een paar komma’s te verplaatsen in haar bestaande, ontoereikende plannen. Als je na zo lang rond de tafel zitten geen enkele structurele ingreep kan beslissen dan kan je moeilijk nog van besturen spreken.”

PVDA: “Pestbeleid”

Oppositiepartij PVDA noemt het nieuwe klimaatplan van de Vlaamse regering pestbeleid. “Verplichten en verbieden voor gewone mensen, de subsidiekraan openzetten naar het grootbedrijf en ondertussen zelf elke verantwoordelijkheid ontlopen.”

“Er is veel meer ambitie nodig in het Vlaamse klimaatbeleid, maar met deze plannen slaat de regering compleet de verkeerde richting in”, zegt Vlaams PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “Terwijl de regering zelf haar verantwoordelijkheid ontloopt, schuift ze de factuur volledig door naar de burger. Dat elitaire klimaatbeleid is niet alleen asociaal, maar ook bijzonder inefficiënt.”

Hij vraagt zich af hoe een gewone burger kan voldoen aan de nieuwe eisen voor gebouwen. “Zeker wanneer ze ondertussen hun wagen moeten vervangen door een peperduur elektrisch exemplaar? Ik vraag mij af in welke wereld de ministers die dat soort maatregelen nemen eigenlijk leven.”

De regering had in de plaats zelf een hele reeks maatregelen kunnen nemen, zoals investeren in een beter openbaar vervoer. “Of ambitieuze maatregelen om gezinnen te ondersteunen bij renovaties, bijvoorbeeld door de kosten voor te schieten en af te betalen via de verlaagde energiefactuur. Werk maken van publieke hernieuwbare energie. En bindende normen voor de grote vervuilers. Dat zijn stuk voor stuk maatregelen die een grote impact hebben op onze uitstoot en mensen vooruit helpen in plaats van ze op kosten te jagen”, besluit D’Haese.

Vlaams Belang: “Asociaal en amper klimaatimpact”

Ook Vlaams Belang is kritisch voor het klimaatplan. Volgens de partij “gaan de nieuwe verplichtingen lijnrecht in tegen het idee van een sociale transitie en zal er bovendien amper impact zijn op het klimaat”.

Kritiek is er onder meer op de renovatieverplichting voor wie vanaf 2023 een energieverslindende woning koopt. “Het is voor jonge gezinnen die een betaalbare woning zoeken nu al enorm moeilijk er één te vinden”, zegt Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert. “Deze renovatieverplichting zal er alleen maar toe leiden dat de droom van een eigen huis voor die gezinnen nog onbereikbaarder wordt.”

Ook de verplichte warmtepomp is een doorn in het oog van de partij. “Het is voor ons onaanvaardbaar dat de Vlaming gebruik moet maken van een warmtepomp terwijl de overheid de stroomprijs kunstmatig hoog houdt”, zegt Sam Van Rooy. Het Vlaams parlementslid is ook sceptisch over de impact die de maatregel zou hebben op de uitstoot van broeikasgassen. “Federaal wordt onze schone stroom uit kernenergie vervangen door elektriciteit opgewekt in gesubsidieerde en vervuilende gascentrales. Er zijn dus heel wat vraagtekens te plaatsen bij de netto-impact van de elektrificatieverplichtingen.”

Nog kritiek is er op de verplichte elektrificatie tegen 2029. “Het staat niet vast dat een elektrische wagen tegen dan evenveel zal kosten als een gelijkaardig model met een klassieke verbrandingsmotor”, zegt Vlaams parlementslid Bart Claes. “Dit is gokken op de kap van de burger en staat in fel contrast met een sociaal beleid. Bovendien is de laadinfrastructuur gebrekkig en zal dit plan forse investeringen in ons zwak net vergen. Het is nog maar de vraag hoeveel dat zal kosten en of dat op tijd zal kunnen gebeuren.”